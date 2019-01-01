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إسرائيل: انقطاعات غامضة لنظام (جي.بي.إس) بالمجال الجوي

الأربعاء 26 يونيو 2019 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: انقطاعات غامضة لنظام (جي.بي.إس) بالمجال الجوي


القدس المحتلة / سما /

قالت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن هناك انقطاعات غير مفهومة في عمل نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) في المجال الجوي الإسرائيلي، لكن يجري اتخاذ إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات بأمان في المطار الدولي الرئيسي.

جاء الإعلان الصادر عن سلطة المطارات في إسرائيل، بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية يوم الثلاثاء، ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام (جي.بي.إس) اختفت من أمام طيارين “كثيرين” في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأكد بيان لسلطة المطارات حدوث انقطاعات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وذكر أن الطائرات المحلقة فقط هي التي تأثرت بينما لم تتأثر أنظمة الملاحة الأرضية.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ بداية المشكلة على تحديد مصدرها وعلاجها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الجيش ردا على طلب بالإدلاء بتعليق، إن الانقطاع أمر يخص سلطة المطارات.

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