غيث يستعرض تحديات التنمية المستدامة في القدس

عمان /سما/

دعا محافظ القدس عدنان غيث، الأشقاء العرب الى العمل المشترك من اجل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مدينة القدس، التي تكابد وأهلها جراء الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته التعسفية التي استعرت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اعلان ترمب الذي اعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

كما دعا الى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز صمود ابناء فلسطين على وجه العموم والمقدسيين على وجه الخصوص .

وقال خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت شعار "تنمية مستدامة.. وشراكة أقوى"، والذي انطلقت اعماله في العاصمة الأردنية عمان، إن التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها الا من خلال الشراكة الشاملة بين المدن العربية، مبينا أن الدور العربي والاسلامي لدعم المدينة المقدسة محدودا ومتقطعا واتصف في معظمه بالدعم السياسي المعنوي اكثر منه دعما ماديا لا يرتقي الى حجم التحديات التي تتعرض لها العاصمة الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أن اكبر تحدي تواجهه عملية التخطيط والتنمية في مدينة القدس تكمن في استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتقسيم الأراضي الفلسطينية وانتشار المستعمرات من حولها والحواجر العسكرية الاحتلالية وجدار الفصل العنصري الذي عزلها عن محيطها .

واستعرض غيث في ورقة عمل قدمها للمجلس، واقع التنمية المستدامة بالقدس في ظل الاحتلال الاسرائيلي، استعرض فيها الآليات والمحاولات التي تتبعها سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة، وسياسة الحصار والعزل للمدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني والعربي، ما ادى الى ضرب الاقتصاد المقدسي والعمل على خلخلة النسيج الاجتماعي فيها، داعيا الى دعم المؤسسات القدسية في ظل تغييب العنوان الرسمي الذي يمنعه الاحتلال من ممارسة دوره في خدمة المجتمع، حيث اصبحت المؤسسات المقدسية عنوان العمل في المحافظة على الهوية الوطنية وحافظت على التعليم الوطني الفلسطيني وتفعيل انشطة الصحة وبناء جيل قادر على مواصلة المشوار، حتى تتحرر المدينة المقدسة من الاحتلال الذي لم يدخر جهدا في ملاحقة نشاطات هذه المؤسسات واغلق العشرات منها ومنع نشاطاتها بقرارات عسكرية باطلة ومخالفة لكافة الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية والانسانية .

واعرب غيث في ختام كلمته عن أمله ان يشكل المؤتمر العام الثامن عشر انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، داعيا الى عقد المؤتمر القادم في مدينة القدس وقد تحررت من الاحتلال الاسرائيلي وعادت الى عرينها العربي .

وكانت عمان قد استضافت الاثنين الماضي اعمال المؤتمر الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت رعاية الملك عبد الله الثاني وبمشاركة عربية واسعة، حيث شاركت غالبية البلديات الفلسطينية وعلى رأسها امانة القدس من خلال محافظ المدينة المقدسة عدنان غيث.

واستمر المؤتمر طيلة يومين كاملين عقد خلالها المجلس التنفيذي دورته السادسة والخمسين، وتوقيع اتفاقية انضمام العاصمة الأردنية لمجتمع قادة التنقل مع الاتحاد العالمي للمواصلات ( uitp ) ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ( uclg ) وجرى مناقشة مواضيع عدة.