  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: السلام والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال وسرقته لمواردنا

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: السلام والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال وسرقته لمواردنا


رام الله / سما /

 أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، أن السلام والازدهار في فلسطين لا يمكن تحقيقهما إلا بطريقة واحدة، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسرقته لمواردنا الطبيعية.

وقال الرجوب في رسالة بعثها إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعد قرار الأخير المشاركة في الورشة الأميركية في المنامة، إنه على يقين أن قرار المشاركة جاء بنية المساعدة في صنع السلام.

وأضاف أن ملايين المحبين لكرة القدم من الفلسطينيين وغيرهم، تساءلوا: كيف يشارك رئيس أعلى سلطة رياضية لكرة القدم في العالم، يطالب في كل المحافل بفصل الرياضة عن السياسة، في ورشة هدفها المعلن تقرير مصير شعب فلسطين غيابيا وكأنه غير موجود؟.

ونوه الرجوب، لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في رسالته، إلى أن حكومة وشعب فلسطين الواقعة تحت الاحتلال يقاطعون هذه الورشة، التي يدعي منظموها ان بإمكانهم تقرير مصير الشعب الفلسطيني في غيابه، وكأن هذا الشعب غير موجود !

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

فيديو : الاحمد ردا على احد قيادات حماس "والله بدها شخرة غزاوية"

شركة كهرباء غزة توضح جدول ساعات الوصل المعمول به حاليا

السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

فيديو.. ناشط سعودي لقناة إسرائيلية: مرحبا بكم فالبحرين والإسلام استمرار لـ"إسرائيل"

مخرجات مؤتمر إسرائيلي .. عملية سور واقي في غزة مستحيلة

اللاعب ابو تريكه يعلق على مؤتمر المنامة ويخاطب كوشنر بـ"صغيري"

الأخبار الرئيسية

حماس

عريقات يوجه رسالة هامة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

2

كان العبرية تكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

غرينبلات

فيديو: غرينبلات يشارك في احتفالات يهودية بكنيس في البحرين ويردد "شعب اسرائيل حي"

فريدمان حول تغيّب الفلسطينيين عن ورشة المنامة : لن ننتظر القيادة الفلسطينية