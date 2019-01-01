الرجوب: السلام والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال وسرقته لمواردنا

رام الله / سما /

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، أن السلام والازدهار في فلسطين لا يمكن تحقيقهما إلا بطريقة واحدة، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسرقته لمواردنا الطبيعية.

وقال الرجوب في رسالة بعثها إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعد قرار الأخير المشاركة في الورشة الأميركية في المنامة، إنه على يقين أن قرار المشاركة جاء بنية المساعدة في صنع السلام.

وأضاف أن ملايين المحبين لكرة القدم من الفلسطينيين وغيرهم، تساءلوا: كيف يشارك رئيس أعلى سلطة رياضية لكرة القدم في العالم، يطالب في كل المحافل بفصل الرياضة عن السياسة، في ورشة هدفها المعلن تقرير مصير شعب فلسطين غيابيا وكأنه غير موجود؟.

ونوه الرجوب، لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في رسالته، إلى أن حكومة وشعب فلسطين الواقعة تحت الاحتلال يقاطعون هذه الورشة، التي يدعي منظموها ان بإمكانهم تقرير مصير الشعب الفلسطيني في غيابه، وكأن هذا الشعب غير موجود !