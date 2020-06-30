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الحكومة توافق على تمديد ولاية الشرطة الأوروبية وعمل بعثة معبر رفح

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توافق على تمديد ولاية الشرطة الأوروبية وعمل بعثة معبر رفح


رام الله / سما /

 وافقت الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين، بالإضافة إلى تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح، لمدة 12 شهرا إضافيا حتى تاريخ 30-6-2020.

وبعث رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية رسالة إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قال فيها: "أود أن أؤكد موافقة الحكومة الفلسطينية على تمديد ولاية بعثة الشرطة الأوروبية الحالية لمدة 12 شهرًا إضافيًا حتى 30 يونيو 2020".

وأضاف اشتية في رسالته: "..وبالإشارة إلى اتفاقية الحركة والوصول، والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح بتاريخ 15 نوفمبر 2005، أود أن أعرب عن موافقتنا على مناقصة الاتحاد الأوروبي لتمديد المهمة، لمدة 12 شهرًا إضافية، ولمواصلة عمل البعثة الهام على معبر رفح، حتى 30 يونيو 2020 ايضا".

وأختتم اشتية رسالته: "أغتنم هذه الفرصة لأقدم شكري لدعمكم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد على التزام الحكومة الفلسطينية المستمر ودعمها الكامل لبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي، ولبعثة رفح".

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