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البطش: أمريكا وجدت دولاً عربية تدفع مليارات لبيع فلسطين.. مقابل كراسي حكامها

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: أمريكا وجدت دولاً عربية تدفع مليارات لبيع فلسطين.. مقابل كراسي حكامها


غزة / سما/

قالل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حشر كل سماسرة الأرض في غرفة وصفها بـ "السوداء" بالبحرين، ليدير معركة تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف البطش في كلمة ألقاها باسم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة عصر اليوم:" كوشنر يرعى مشروع تصفية قضيتنا بالبحرين، ولن يسمح شعبنا بمروره".

ووجه رسالة إلى كل المجتمعين والمشاركين بـمؤتمر البحرين، قائلاً:" كان بإمكانكم أن تكونوا أقوياء وشجعان وتقولوا "لا" لتصفية القضية الفلسطينية".

وحذر أبناء الأمة العربية من التعاطي مع نتائج "مسرحية صفقة القرن" ومؤتمر البحرين اللعين، على حد وصفه.

وشدد على ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها من أجل حماية الضفة الغربية من التهويد والاستيطان، لافتاً إلى أهمية الوحدة والمسيرات والمقاومة في هذه المرحلة، وأنه لم يعد هناك وقتاً.

ودعا الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير إلى سحب الاعتراف فوراً بـ "إسرائيل" وعقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير.

أردف البطش قائلاً: " كوشنر سعى من خلال مؤتمره بالبحرين، لإظهار قضيتنا كقضية إنسانية متعلقة بالفقر والبطالة والعمال والكهرباء، وأن أمريكا استغلت الربيع العربي لبيع فلسطين".

وتابع:" أمريكا وجدت دولاً عربية بإمكانها أن تدفع مليارات الدولارات لبيع فلسطين والتخلص من القضية الفلسطينية، ليتمكنوا من البقاء على كراسي الحكم".

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