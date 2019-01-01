البردويل يصف حاضري مؤتمر البحرين بـ "الصغار" ويؤكد فشل "صفقة القرن"

غزة / سما /

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، الذين حضروا مؤتمر البحرين بـ "الصغار" ورايتهم "سوداء"، وقال إنهم لا يفهمون بالسياسة.

وقال البردويل خلال مشاركته عصر اليوم في فعالية الهيئة الوطنية لمسيرات العودة شرق غزة: إننا نمتلك شعبا أصيلاً تجمعه القضية حتى وإن فرقه الساسة.

وأشار إلى أن "صفقة القرن"، تجربة فريدة من نوعها ويقودها صغارا، مؤكداً فشل تلك الصفقة ومن معها ورشة البحرين، مضيفًا:" سنظل رأس الحربة في مواجهة الاحتلال".

وتابع:" إننا منتصرون وأنهم راحلون إلى مزابل التاريخ، وفلسطين أرض إسلامية والمقدسات لا يمكن أن تظل بيد الاحتلال، ولا يستطيع العدو بكل الدعم الأمريكي أن يهزم إرادة شعبنا".