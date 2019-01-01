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الاحتلال يهدم أساسات بنايتين ويمهد لهدم 100 شقة في وادي الحمص

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم أساسات بنايتين ويمهد لهدم 100 شقة في وادي الحمص


القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوة من الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس، وهدمت أساسات بنايتين قيد الانشاء، وأخذت قياسات 15 بناية سكنية أخرى تضم 100 شقة تمهيداً لهدمها.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت أصحاب هذه الشقق (الـ 100) قبل نحو أسبوعين بعزمها هدمها، علما ان اصحاب ثلثي هذه الشقق يقيمون فيها منذ نحو 12 عاما اما البقية وهي شبه جاهزة ولكن اصحابها لم يستكملوها ويقطنوا فيها نظرا لبناء الجدار العنصري الفاصل.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام هذه، أساسات بنايتين اخريين قيد الإنشاء في ذات المنطقة علما انه لم يسبق ان تم ابلاغ اصحابها بعزمها هدمها. 

وقال رئيس لجنة وادي الحمص، حمادة حمادة: إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بأخذ قياسات تلك المباني، وسلمت الأهالي قرارا بانها ستنفذ هدم مبانيهم في الثامن عشر من الشهر القادم، بعدما أخطرت محكمة الاحتلال العليا اصحاب تلك المباني بالهدم، بحجة البناء في الحيز /الأمني/ القريب من جدار الفصل العنصري".

ونوه حمادة إلى أن "مكتب المحامي ساهر علي، المكلف بمتابعة هذه القضية تقدم اليوم الاربعاء بطلب التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية، لعقد جلسة موسعة، من أجل الطعن بقرار المحكمة السابق، القاضي بهدم شققهم السكنية، ونحن ننتظر البت بقبول الطلب من عدمه".

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