  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: سأهزم نتنياهو وأشكل الحكومة في المستقبل

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: سأهزم نتنياهو وأشكل الحكومة في المستقبل


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "يخدع الإسرائيليين مرة أخرى، وبعد فشله في تشكيل الحكومة، وضع كل ثقله لحل الكنيست".

وأضاف غانتس، خلال مؤتمر صحفي في قاعة المعارض بتل أبيب، أنه "لو لم يقم نتنياهو بالتوجه لإجراء انتخابات جديدة، لكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمنحني مسؤولية تشكيل الحكومة، وكنت سأنجح في تشكيلها".

وأشار غانتس إلى أن نتنياهو طوال فترة مفاوضات الائتلاف، لم يُجرِ أي مفاوضات مع حزب "كحول لفان"، "رغم أنه أكبر فصيل في الكنيست".

وتابع غانتس: "أقول بصوت عالٍ، إذا كان هناك خيار قانوني لإلغاء الانتخابات الجديدة، ويمكن تشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو، فسوف ننظر إلى الأمر بجدية؛ سأهزم نتنياهو وسوف أشكل حكومة في المستقبل".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

تصدينا لامريكا دفاعا عن حماس.. عريقات يوجه رسالة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

كوشنير يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الأخبار الرئيسية

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

البحرين

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

كوشنر

كوشنر : ورشة البحرين «ليست رشوة» والتحول الاقتصادي في الضفة و غزة بات ممكناً