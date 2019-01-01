غانتس: سأهزم نتنياهو وأشكل الحكومة في المستقبل

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "يخدع الإسرائيليين مرة أخرى، وبعد فشله في تشكيل الحكومة، وضع كل ثقله لحل الكنيست".

وأضاف غانتس، خلال مؤتمر صحفي في قاعة المعارض بتل أبيب، أنه "لو لم يقم نتنياهو بالتوجه لإجراء انتخابات جديدة، لكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمنحني مسؤولية تشكيل الحكومة، وكنت سأنجح في تشكيلها".

وأشار غانتس إلى أن نتنياهو طوال فترة مفاوضات الائتلاف، لم يُجرِ أي مفاوضات مع حزب "كحول لفان"، "رغم أنه أكبر فصيل في الكنيست".

وتابع غانتس: "أقول بصوت عالٍ، إذا كان هناك خيار قانوني لإلغاء الانتخابات الجديدة، ويمكن تشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو، فسوف ننظر إلى الأمر بجدية؛ سأهزم نتنياهو وسوف أشكل حكومة في المستقبل".