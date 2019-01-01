العسيلي يبحث مع البنك الالماني للتنمية دعم مشروع منطقة جنين الصناعية

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومدير عام الشرق الاوسط في (البنك الالماني للتنمية(KFW ستيفان زيب، اليوم الاربعاء، دعم مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة، وإزالة المعيقات التي تحد من وتيرة العمل في هذا المشروع.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حصيلة النتائج والمشاورات الجارية مع كافة الاطراف للبدء في تنفيذ اعمال البينية التحتية الداخلية للمشروع بأسرع وقت ممكن.

وقال زيب انه سيتم قبل نهاية الاسبوع الجاري الانتهاء من وضع الالية التي تتوافق مع نظام الشراء المعمول به في بنك التنمية الالمانية للتفاوض مع المقاول الاكثر استجابة للشروط الفنية والمالية ايذانا بالشروع في تنفيذ المشروع على ارض الواقع.

وفي وقت سابق بحث الوزير العسيلي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بيير هايلبرون، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سبل تطوير ودعم القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني انطلاقا من الفرص الاستثمارية التي يوفرها البنك لتعود بالنفع على المستثمرين.

وأكد الجانبان اهمية اطلاع القطاع الخاص على ماهية الخدمات والتسهيلات التي قدمها البنك لصالح المستفيدين من خدماته، مشيرا الى اهمية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والمنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والقطاع المالي.

كما بحث الوزير العسيلي مع سفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو ، اليوم الاربعاء، سبل دعم وتطوير مشروع منطقة اريحا الصناعية الزراعية.

وراجع الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، التقدم الحاصل في المدينة الصناعية والجهود المبذولة لإزالة المعيقات من شانها تمكن من توسيع القاعدة الانتاجية لهذه المدينة الصناعية واستقطاب مزيد من الاستثمارات.