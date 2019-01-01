اشتية يلتقي وفدا من الطائفة السامرية ويطلع على احتياجاتها

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من الطائفة السامرية، حيث هنأه الوفد باسم الطائفة على توليه منصبه، متمنين له التوفيق في مهامه.

واطلع اشتية من الوفد على أوضاع الطائفة، واهم احتياجاتها ومطالبها، سيما على صعيد الخدمات التي تقدم لهم، والمشاريع التي تخدم الطائفة، واعدا بدراسة كافة المطالب وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الطائفة السامرية مكون أساسي من شعبنا وقضيته، مؤكدا أن فلسطين تمثل نموذجا يحتذى به في التآخي والتعايش بين كافة الأديان.