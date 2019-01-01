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خوري يلتقي أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


عمان /سما/

 التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، في مقر اللجنة الملكية لشؤون القدس في العاصمة الاردنية عمان، اليوم الاربعاء، بأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان.

وعرض خوري الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية والقيادة الفلسطينية، للدفاع عن املاك الكنيسة في باب الخليل، مشيدا بالموقف الاردني المساند لفلسطين في الدفاع عن المقدسات المسيحية.

واشاد بجهود الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ودور الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس في كافة المحافل الدولية.

ودعا خوري الى موقف عربي ودولي في سبيل منع الاعتداء على المقدسات من قبل المستوطنين، خاصة ان باب الخليل منطقة حساسة جدا فهي مدخل الى ساحة عمر بن الخطاب، وحارة النصارى، وكنيسة القيامة، والمسجد الأقصى، وتحتوي على فنادق فلسطينية عريقة لا تقدر بثمن، واصفا ما يحدث بأنه جريمة بحق الاوقاف المسيحية وحق القدس.

وثمن خوري جهود اللجنة الملكية لشؤون القدس في عملية توثيق الاعتداء الاسرائيلي على القدس واهلها ومحاولة السلطات الاسرائلية تهويدها، وتقديره للتقرير اليومي والشهري الذي يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس حيث يوزع منه (120 ألف نسخة) ورقية والكترونية.

وشكر اللجنة على حسن الاستقبال وتقديم عدد من مطبوعات واصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس، والتي تعنى بكافة المجالات المتصلة بالقدس تاريخيا.

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