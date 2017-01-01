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عريقات يرد على كوشنر ويوجه دعوة لحماس بشأن المصالحة!

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يرد على كوشنر ويوجه دعوة لحماس بشأن المصالحة!


رام الله / سما /

قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان كلمة كوشنير امس في ورشة المنامة اكدت ان الادارة الامريكية ترى مبادرة السلام العربية لن تكون الاساس لأي سلام في المنطقة بل ما تريده هو دمج هذه المبادرة بما يتناسب مع الموقف الاسرائيلي للتوصل لحل مشترك اي بما معناه يريدون التنازل عن التنازل.

واضاف عريقات في حديث  لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، ان حجر كوشنير الاساس بورشة البحرين وصفقة القرن هو ان يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال وعندها يمكن ان تبدأ حملات مساعدته، مشيرا الى ان كوشنير اعتبر في كلمته ان ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة شعبنا.

واوضح عريقات ان امريكا واسرائيل يستغلان المشاكل والخلافات في المنطقة لفرض الحقائق على الارض وربط اي مشروع استثماري او اقتصادي ببقاء الاستيطان والاحتلال.

وجدد عريقات مطالبته لحركة حماس بتنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بشكل دقيق وفق جدول زمني محدد ومن ثم الذهاب لصناديق الاقتراع.

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