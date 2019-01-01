جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

سما / وكالات/

قال الجنرال عوزي ديان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إن "حماس ليست جزءا من الحل، وإنما هي المشكلة الأساسية في غزة، ويجب محاربتها بكثافة وفعالية، وتهديدها في وجودها وبقائها من الأساس، من خلال تصفية قيادتها واغتيالهم، وإن لم نقاتل حماس بهذه الطريقة، أو على الأقل نردعها، فإنها ستواصل التنامي والتعاظم العسكري".

جاءت اقوال ديان خلال مؤتمر نظمته منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وآفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وعدد من المسؤولين العسكريين لدولة الاحتلال.

وأضاف "يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس في غزة من خلال خمس طرق فعالة: عمل دبلوماسي سياسي، وجهد أمني عسكري، ومبادرات اقتصادية، وإجراءات قضائية قانونية، وعمليات توعوية".

وتابع إنه "يمكن تفعيل كل هذه الجهود مجتمعة بصورة موحدة، من خلال تنسيق ميداني، بهذه الوسائل يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس، إسرائيل دولة قوية بما فيه الكفاية، ونحن نحتاج إلى تماسك المجتمع الإسرائيلي من الداخل للانتصار في هذه المعركة لتفعيل هذه القوة".