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اشتية يبحث مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعزيز التعاون

الأربعاء 26 يونيو 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعزيز التعاون


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بيير هايلبرون، سبل تعزيز التعاون في مجال المشاريع الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

واطلع اشتية، هايلبرون خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، على خطة الحكومة من أجل إنشاء بنك للاستثمار في فلسطين، داعيا البنك الأوروبي لتشجيع الشركات الاوروبية للقدوم والاستثمار في فلسطين بالشراكة مع مستثمرين فلسطينيين.

واستعرض رئيس الوزراء، استراتيجية الحكومة في التنمية بالعناقيد، مؤكدا أهمية تماشي المشاريع المدعومة من البنك الأوروبي مع الأولويات الوطنية.

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