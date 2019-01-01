الكيلة تبحث مع السفير الهندي مستجدات مشروع المستشفى الهندي في بيت ساحور

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع السفير الهندي لدى دولة فلسطين سونيل كومار، آخر مستجدات مشروع المستشفى الهندي- الفلسطيني المقرر في بيت ساحور، إضافة لإعاقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المطاعيم إلى فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة مع السفير الهندي، في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات منتظمة، ما وصل إليه مشروع بناء المستشفى الهندي، وتعزيز التعاون، والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إدخال الطعومات إلى فلسطين، وجهود الجانب الهندي والمؤسسات الدولية للضغط عليها للعدول عن قرارها بمنع إدخال المطاعيم إلا من دول محددة.

وأكدت الكيلة أن هذا الملف يجب أن يناقش في أعلى المستويات كونه ملفا إنسانيا ولخطورته ليس على فلسطين فحسب بل على دول المنطقة.