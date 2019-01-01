عشراوي: ورشة المنامة جزء من المفهوم الأميركي للسلام

رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن ورشة المنامة جزء من المفهوم الأميركي لما يسمى بـ "الخطة الأميركية للسلام"، والتي تعاملت مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني في فراغ قانوني وسياسي وحقوقي.

وأوضحت عشراوي خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطة جاءت بعد إجراءات أميركية تمثلت في ضم القدس غير الشرعي لإسرائيل، ومحاولاتها تقويض قضية اللاجئين وإعادة تعريفهم، وإلحاق الأذى بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، اضافة إلى ضم الجولان السوري المحتل.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة "الإنسانية" تأتي من أجل إيهام العالم بأن القضية الفلسطينية قضية مصالح وأموال واستثمارات، بينما لم تأت من قريب او بعيد على ذكر الاحتلال، وأثره المدمر على شعبنا من سرقة موارد وأرض وسيطرة على مقدراته.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية تحاول عدم ذكر الاحتلال وممارساته، مضيفة ان مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنير، تجنب خلال افتتاح ورشة المنامة ذكر أي مقوم من مقومات الدولة الفلسطينية السيادية، واعتبر أن الأمن الإسرائيلي هو الأساس ولا يوجد أمن فلسطيني، كما كان هناك تغيّيب لقضية اللاجئين وتم ذكرها بشكل موارب عن طريق الخطط التي ستنفذ في الدول المجاورة.

وأوضحت عشراوي، أن هناك قضايا خفية تحاول تحويل قضية اللاجئين الى قضية توطين واستيعاب في الدول المضيفة.

وتحدثت عن السلام الاقتصادي، مشيرة إلى ان هناك محاولات منذ سنوات طويلة من عدة جهات للاستعاضة به عن الحل الحقيقي والعادل الذي يمنح شعبنا حريته وحقه في تقرير مصيره.

وأكدت عشراوي أن أخطر محاولات التطبيع والاندماج تكمن في محاولة خلق ترابط بينه باعتباره نظام سيطرة وسرقة واستيطان وبين شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال وكأنه أصبح وضع طبيعي كما ان المستوطنات جزء جوهري من الواقع الفلسطيني، وإيجاد انسجام بين الوجود الاستيطاني والسيطرة غير الشرعية وبين طبيعة الحياة الفلسطينية على أرضه المحتلة، مما يعني استمرار السيطرة والسيادة الاسرائيلية الكلية ومنح الشعب الفلسطيني أدوات التعايش مع وضعه في الأسر، وهو ما يعني إعادة تعريف للاحتلال.

وذكرت عشراوي أن التطبيع الآخر هو تطبيع إسرائيل في المنطقة وخلق علاقات إقليمية اقتصادية مع المحيط العربي ودمجها فيه، وإعادة موضعتها وتعريفها باعتبارها قوة اقتصادية عسكرية واستخباراتية ضمن استقطاب خطير، ويتضمن اعادة تعريف من الصديق ومن العدو واعتبار إسرائيل حليف لمواجهة عدو آخر، وهذا يعني قلب مبادرة السلام العربية على رأسها، وقطع الطريق على أي مبادرة من أي طرف.

وتساءلت عشراوي لماذا كل هذا الاهتمام لتحسين وضع الشعب الفلسطيني وأن شعبنا بحاجة للتنمية والنمو الاقتصادي بينما هي من تفرض عقوبات على شعبنا؟ حيث منعت المشاريع وقطعت المساعدات عن شعبنا.

ونوهت إلى أن الخطأ الاستراتيجي ليس كما يقول كوشنير في عدم مشاركة فلسطين في ورشة المنامة، إنما في عقد هذه الورشة بالأساس، لأنه يخلق وضع عدم استقرار في المنطقة ويقوض مصداقية الولايات المتحدة، مثمنة دور الشعوب العربية التي ساندت ودعمت القضية الفلسطينية ورفضت الورشة.

وقالت عشراوي، إن الموقف الفلسطيني مجمع على أن الورشة تتناقض مع أبسط حقوق ومتطلبات السلام، حيث أن القضية الفلسطينية قضية سياسية وقانونية وليست إنسانية وعدالة وحقوق، ويجب أن تستند في حلّها إلى القانون الدولي والإنساني ويعالج أسباب المعاناة.