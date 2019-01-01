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الحريري: لبنان ضد "صفقة القرن" ودستورنا يمنع "التوطين"

الأربعاء 26 يونيو 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري: لبنان ضد "صفقة القرن" ودستورنا يمنع "التوطين"


بيروت /سما/

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة ومجلس النواب في لبنان ضد صفقة القرن"، وإن الدستور اللبناني يمنع التوطين.

جاءت تصريحات الحريري خلال جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني حول ما تسمى "صفقة القرن" الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية.

وأكد الحريري أن "تنامي الديون على لبنان مسؤولية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، ولا علاقة لذلك بالتوطين".

وقاطع لبنان الورشة الأميركية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، بعد توجيه دعوة له للمشاركة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقد "ورشة البحرين"، وقال: "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف".

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