مؤسسة الرؤيا العالمية تبرئ موظفها محمد الحلبي

غزة / سما/

أكد بيان صادر عن مؤسسة الرؤيا العالمية، عن تبرئة مدير مكتبها في غزة محمد الحلبي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت مزاعم واهية بدعم الإرهاب في 15/6/2016.

وجاء في البيان الذي نشر في وكالات وصحف أجنبية باللغة الألمانية، "استمرت محاكمة الحلبي حول هذه المزاعم ضد شريكنا في القدس، والمسؤول عن مشاريع رؤية العالم في غزة محمد الحلبي، في الأشهر الأخيرة".

وأوضح البيان أنه "تمت مقابلة العديد من موظفي ورود فيجن، والشركاء معنا في غزة وثم التركيز، خلال جلسات الاستماع على أنشطة برنامج الرؤية العالمية في غزة، والضوابط ذات الصلة، وكذلك دور محمد الحلبي في صنع القرار، ولم يلاحظ اي خلل في عمله".

وتابع البيان: "لا يزال الحلبي يقر بأنه غير مذنب، من جميع التهم الموجهة إليه"، مشيراً إلى أنه لم تتلق وورلد فيجن أي دليل يدعم المزاعم الاسرائيلية ضد الحلبي، حتى التحقيقات الداخلية والخارجية، التي قمنا بها لم تظهر أي دليل على أن موظفنا مذنب.

وأدانت مؤسسة ورود فيجن ، بشدة أي سوء استخدام للمعونة، وكذلك أي شكل من أشكال الإرهاب أو الدعم لهذه الأنشطة، منذ الإعلان عن مزاعم ضد الحلبي، والتي لم يثبت صحتها ضده.

ولفتت المؤسسة، إلى توقف عمليات ورود فيجن عن العمل في غزة، وتعمل مع جميع المسؤولين عن القضية؛ لتقديم معلومات كاملة عن الموضوع، واثبات براءة موظفينا.