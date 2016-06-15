  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسة الرؤيا العالمية تبرئ موظفها محمد الحلبي

الأربعاء 26 يونيو 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة الرؤيا العالمية تبرئ موظفها محمد الحلبي


غزة / سما/

 أكد بيان صادر عن مؤسسة الرؤيا العالمية، عن تبرئة مدير مكتبها في غزة محمد الحلبي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت مزاعم واهية بدعم الإرهاب في 15/6/2016.

وجاء في البيان الذي نشر في وكالات وصحف أجنبية باللغة الألمانية، "استمرت محاكمة الحلبي حول هذه المزاعم ضد شريكنا في القدس، والمسؤول عن مشاريع رؤية العالم في غزة محمد الحلبي، في الأشهر الأخيرة".

وأوضح البيان أنه "تمت مقابلة العديد من موظفي  ورود فيجن، والشركاء معنا في غزة وثم التركيز، خلال جلسات الاستماع على أنشطة برنامج الرؤية العالمية في غزة، والضوابط ذات الصلة، وكذلك دور محمد الحلبي في صنع القرار، ولم يلاحظ اي خلل في عمله".

وتابع البيان: "لا يزال الحلبي يقر بأنه غير مذنب، من  جميع التهم الموجهة إليه"، مشيراً إلى أنه لم تتلق وورلد فيجن أي دليل يدعم المزاعم الاسرائيلية ضد الحلبي، حتى التحقيقات الداخلية والخارجية، التي قمنا بها لم تظهر أي دليل على أن موظفنا  مذنب.

وأدانت مؤسسة ورود فيجن ، بشدة أي سوء استخدام للمعونة، وكذلك أي شكل من أشكال الإرهاب أو الدعم لهذه الأنشطة، منذ الإعلان عن مزاعم ضد الحلبي، والتي لم يثبت صحتها ضده.

ولفتت المؤسسة، إلى توقف عمليات ورود فيجن عن العمل في غزة، وتعمل مع جميع المسؤولين عن القضية؛ لتقديم معلومات كاملة عن الموضوع، واثبات براءة موظفينا.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

شركة كهرباء غزة توضح جدول ساعات الوصل المعمول به حاليا

فيديو.. ناشط سعودي لقناة إسرائيلية: مرحبا بكم فالبحرين والإسلام استمرار لـ"إسرائيل"

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن و فتح في أي مكان

مخرجات مؤتمر إسرائيلي .. عملية سور واقي في غزة مستحيلة

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

غرينبلات

فيديو: غرينبلات يشارك في احتفالات يهودية بكنيس في البحرين ويردد "شعب اسرائيل حي"

فريدمان حول تغيّب الفلسطينيين عن ورشة المنامة : لن ننتظر القيادة الفلسطينية

1041946186

السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

فيديو : الاحمد ردا على احد قيادات حماس "والله بدها شخرة غزاوية"