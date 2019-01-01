البطش: رصد المليارات لبيع فِلسطين للصهاينة إهانة للعرب ويدعو لتفعيل المقاومة

غزة / سما/

حذر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، من التعاطي مع نتائج مؤتمر البحرين الاقتصادي، مؤكداً أن المؤتمر سياسي بلباس اقتصادي وتنموي.

ودعا البطش في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، إلى تفعيل المقاومة بكل أشكالها والتمسك بكامل تراب فلسطين.

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي والقطع مع "أوسلو" وملحقاته.

كما دعا عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، إلى استعادة الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال البطش: "ما سمعناه في مؤتمر تصفية القضية في غرفة العمليات السوداء بالبحرين أمس الثلاثاء لا يعدو كونه تطبيقًا لرؤية السلام الاقتصادي لحزب الليكود الحاكم بـ "تل أبيب" في ثمانينيات القرن الماضي لإنهاء الصراع مع العرب والمسلمين عبر بوابة الاستثمارات والتشغيل، لكن تطبيق الرؤية تأخر لعدم توفير الأموال الكافية".

وأضاف: "رصد المليارات لبيع فِلسطين للصهاينة إهانة للعرب والمُسلمين والمسيحين، فازدهار الشعب الفلسطيني لا يُمكن أن يتحقّق على أيدي من يقتلونه ويُحاصرونه في الضفّة والقِطاع، ويسرقون القدس من أصحابها ويُصادرون حقّه في قِيام دولته المُستقلّة، وعودة كافة لاجئيه إلى مُدنهم وقُراهم".