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وزيرة الصحة تبحث مع السفير الهندي عدداً من القضايا المشتركة

الأربعاء 26 يونيو 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار آخر مستجدات مشروع المستشفى الهندي- الفلسطيني المقرر إقامته في بيت ساحور، إضافة إلى إعاقة سلطات الاحتلال إدخال المطاعيم إلى فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة مع السفير الهندي، في مكتبها برام الله، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع وضمن سلسلة لقاءات منتظمة ما وصل إليه مشروع بناء المستشفى الهندي إضافة إلى تعزيز التعاون بين فلسطين والهند في المجال الصحي.

كما ناقش الاجتماع العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إدخال الطعومات إلى فلسطين وجهود الجانب الهندي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للضغط على إسرائيل للعدول عن قرارها بمنع إدخال المطاعيم إلا من دول محددة، حيث أكدت وزيرة الصحة أن هذا الملف يجب أن يناقش في أعلى المستويات لأنه ملف إنساني بالدرجة الأولى ولخطورته ليس على فلسطين فحسب بل على دول المنطقة.

وشكرت وزيرة الصحة الجانب الهندي على تعاونه ودعمه الدائم لفلسطين.

#وزيرة الصحة

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