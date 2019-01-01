بلدية جباليا النزلة تتلف 10 طن من المواد الغذائية خلال 6 أشهر

جباليا / سما /

أتلف قسم مراقبة الأغذية في بلدية جباليا النزلة نحو 10 أطنان من المواد الغذائية في النصف الأول من عام 2019.

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة م ناصر النجار، إن طواقمه أتلفت كميات مختلفة من الخضار، والفاكهة، والمأكولات المصنعة، والبهارات، والعصائر، وغيرها من المواد الغذائية وذلك لظهور علامات فساد عليها، أو لانتهاء صلاحيتها.

ونوه النجار بأن طواقم بلدية جباليا النزلة تنفذ يوميا جولات تفتيش ومراقبة لجميع الأغذية المعروضة في أسواق المدينة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد النجار أن الكميات المتلفة تشكل نسبة ضئيلة من المواد الغذائية المعروضة والمباعة للمواطنين خلال الستة أشهر المنصرمة، مشيدا بتعاون التجار وأصحاب المحلات التجارية في الغالبية العظمى من الحالات.