بيت حانون الرياضي يضم فريقا كاملا في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

أبرم نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, صفقته الحادية عشرة والأخيرة في الانتقالات الصيفية المقبلة, ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن اتحاد بيت حانون الرياضي, عن ضم اللاعب محمد المشوخي مدة 3 مواسم قادما من صفوف القادسية الرفحي.

وسبق لبطل دوري الأولى التعاقد مع عشرة لاعبين هم: يوسف سالم، ومحمد القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمد سلمان، وسفيان كريزم, ومحمد نصار, ومروان شيخ العيد, وبهاء الدعالسة, ومعتز القططي.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.