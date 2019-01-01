فيديو: غرينبلات يشارك في احتفالات يهودية بكنيس في البحرين ويردد "شعب اسرائيل حي"

القدس المحتلة / سما /

نشرت نوعا لنداو موفدة صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إلى البحرين، على صفحتها في تويتر، فيديو ليهود يشاركون في مؤتمر البحرين وهم يحتفلون داخل كنيس يهودي في العاصمة المنامة.

ولوحظ مشاركة جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع اليهود في احتفالاتهم. وردد المشاركون شعارات "شعب إسرائيل حيّ.. تعيش دولة إسرائيل".

وشارك غرينبلات الفيديو على حسابه في موقع "تويتر"، وغرّد قائلاً: هذه فرصة خاصة لتأدية الصلاة مع اكتمال النصاب في كنيس البحرين. إنها طريقة رائعة لبداية اليوم، لقد صليت من أجل أسرتي، وبالطبع من أجل تحقيق السلام، هذا نموذج لما نحن قادرون على بنائه معًا".