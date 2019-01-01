بعد "التأجيل الجديد" لمسلسل عادل إمام.. الحقيقة تتكشف

وكالات / سما /

بعد أن تأجل تصوير مسلسل الممثل المصري المخضرم عادل إمام مجددا، عادت الشائعات لتحوم حول حالته الصحية، ومدى قدرته على العودة إلى الأعمال الشاقة وساعات التصوير الطويلة.

وأجّل صناع مسلسل "فلانتينو" التصوير لمدة 3 شهور، حتى شهر سبتمبر المقبل، بعدما كان من المفترض أن يتم استئنافه هذا الأسبوع.

وكان تصوير المسلسل قد توقف بشكل مفاجئ في السابق، ليتخلف عن الموسم الرمضاني السابق، وتغيبت أعمال "الزعيم" عن الشاشة الصغيرة في رمضان لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

ولتوضيح تفاصيل وأسباب التأجيل، قال الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، إن التأجيل لم يأت بسبب الحالة الصحية لإمام.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "سبق أن أعلنت الجهة المنتجة للمسلسل أنه سيتم عرضه خلال رمضان عام 2020، وبالتالي لا يزال الوقت مبكرا جدا لاستئناف التصوير".

وأضاف: "تم تصوير نحو 40 في المائة من مشاهد المسلسل بالفعل، لذا لا داعي للعجلة في استئناف التصوير، قبل نحو عام كامل من موعد عرضه".

وعن الشائعات التي قالت إن عادل إمام واجه مشكلات في تذكر النص، واستغرق وقتا طويلا في تصوير مشاهده، قال الشناوي: "عادة مع الممثلين الكبار في السن، فإن المخرج يراعي أنهم يحتاجون وقتا أطول في التصوير، ويتم منحهم نصوصا أقصر، وهذا هو ما يحدث مع إمام، خاصة أن مخرج العمل هو ابنه رامي، وبالتالي فهو حريص تماما على صحة والده وأدائه".

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.

و"فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

وكان إمام، قد واظب على الظهور في المسلسلات الرمضانية في السنوات السبع الأخيرة، وهي على التوالي: فرقة ناجي عطا الله، والعراف، وصاحب السعادة، وأستاذ ورئيس قسم، ومأمون وشركاه، وعفريات عدلي علام، وعوالم خفية.