صورة| أب يُفاجئ ابنه المريض .. شاهدوا ماذا فعل

وكالات / سما /

تضامن رجل بريطاني مع ابنه البالغ من العمر 6 سنوات من خلال رسم وشم بطول 9 سم في صدره مشابه للغرز المتواجدة في صدرة نتيجة عملية جراحية للقلب كان قد اجراهه، وقام الأب بهذه الخطوة كي لا يشعر الابن بالحرج.

وكان الابن يعاني من "ضيق الصمام الأبهري"، وقالت الأم لين واتس، إنه ليس من السهل أن يخضع طفل صغير لهذه العملية الجراحية المعقدة في سن مبكرة، استغرقت مدتها نحو 8 ساعات.

وأوضحت أنه حينما بدأ الطفل استعادة عافيته، تساءل حول وجود الغرز، فأخبرته الأسرة بأنه ليس شيئا معيبا.



وتعاطف الكثير من الناس من الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوة الاب.





