بمشاركة السنوار وهنية : مسيرة حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة رفضا لمؤتمر البحرين

غزة / سما /

خرج الالاف قبل ظهر اليوم الاربعاء، في شوارع غزة تنديدا بمؤتمر البحرين وذلك تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلقت مسيرة جماهيرية من مقر "أونروا" وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، للتعبير عن رفض لصفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي يدخل يومه الثاني والمنعقد في العاصمة المنامة.

وأحرق المتظاهرون دميتين للرئيس الأمريكي دونالد لترامب وأخرى لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امام المقر الأممي.

وتقدم المسيرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقائد الحركة بغزة يحيى السنوار وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

فيما ستنظم الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرًا شعبيًا عشائريًا في مخيم ملكة شرق حي الشجاعية، وذلك في تمام الـ5:00 عصرًا.

فيما انطلقت مسيرة أخرى بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رفضًا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.