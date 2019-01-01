محافظ جنين والسفير الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

جنين / سما /

بحث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، سفير جمهورية أوكرانيا المعتمد لدى دولة فلسطين"مايكولا ليشنكو"، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأكاديمي وتوسيع نشاطات الجمعية الفلسطينية لخريجي الجامعات الأوكرانية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، في مقر المحافظة في مدينة جنين اليوم الأربعاء، للسفير الأولكراني الذي رافقه في زيارته للمدينة البروفسور فيكتور مارافيوف أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، وأريج عودة رئيسة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية، وعدد من أعضاء الجمعية.

وثمن الرجوب الموقف السياسي الأوكراني حكومة وشعبا الداعم لقضيتنا الفلسطينية ونيل حقوقنا المشروعة وإنهاء الاحتلال، وتأكيدها على عدم نقل سفارتها للقدس وموقفها من المستوطنات باعتبارها غير شرعية .

وأكد الرجوب أهمية تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات وتمنى أن تستمر العلاقة مع أبناء شعبنا من خلال جمعية خريجي الجامعات الأوكرانية، وأن يستفيد البعض من خدماتها الأكاديمية والدراسة في الجامعات الأوكرانية .

واستعرض صورة الأوضاع العامة في المحافظة على كافة الصعد، وخطط المحافظة ومؤسسات المجتمع المحلي، لتعزيز عملية التنمية الشاملة وبسط الأمن والاستقرار الداخلي. كما أطلع الرجوب ضيفه على انتهاكات الاحتلال للمحافظة واعتقال المواطنين ومداهمات المنازل وترويع ساكنيها .

بدوره أكد السفير الأوكراني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة فلسطين وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين. مؤكداً دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، ومتمنياً أن يحقق طموحاته بالحرية والاستقلال.

كما تحدث عن عمق العلاقات بين الشعبين خاصة وان آلاف الطلاب الفلسطينيين تخرجوا من الجامعات الأوكرانية وما يشكله ذلك من تعميق للعلاقات وتبادل للخبرات والثقافات.

فيما أشار البرفسور مارفيوف إلى أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية لزيارة محافظة جنين ولقاء الطلبة الفلسطينيين الذي درسوا في الجامعات الأوكرانية وتعزيز دورهم ونشاطاتهم في خدمة أبناء وطنهم.

وأكد أن التعاون بين فلسطين وأوكرانيا بدأ حينما شرع الفلسطينيون في الدراسة في الجامعات الأوكرانية منذ ستينيات القرن المنصرم، لاسيما وأن جامعاتنا الوطنية خرجت أكثر من 3000 خريج فلسطيني، يتبوأون اليوم مناصب مميزة في القطاعين الخاص أو العام.