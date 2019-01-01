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وزير التربية يقرر بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل

الأربعاء 26 يونيو 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

قرر وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، بناء مبنى خاص بمديرية تربية جنوب الخليل والعمل عليها خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال زيارة عورتاني اليوم الأربعاء، لمديرية تربية جنوب الخليل بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، حيث تفقد مديريات المحافظة واطلع على أوضاعها.

وخلال حديثه، اكد عورتاني أن وزارة التربية والتعليم قررت بناء مبنى لتربية جنوب الخليل، وانه سيتم وضع حجر الاساس خلال فترة قريبة للبدء بإنشاء المبنى.

وفي السياق ذاته اشار وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، الى أن بناء مبنى لمديرية جنوب الخليل اولوية من اولويات وزارة التربية والتعليم.

من جهته بارك المحافظ البكري هذا القرار شاكرا وزارة التربية والتعليم على اتخاذه، والذي من شأنه تسهيل العمل الاداري وحسن الاتصال والتواصل بين الاقسام في مبنى واحد.

وفي نهاية اللقاء عبر مدير التربية والتعليم خالد ابو شرار، عن شكر أسرة التربية والتعليم في جنوب الخليل لوزير التربية على هذه الزيارة التي زف من خلالها قرار إنشاء مبنى لتربية جنوب الخليل، مستعرضا حجم المعاناة التي تعانيها المديرية بسبب عدم وجود مبنى موحد لمديرية تربية جنوب الخليل يضم كافة الاقسام.

وكان قد رافق الوزير في زيارته الى الخليل، وكيل الوزارة بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات محمد عواد، ومدير عام الانشطة الطلابية صادق الخضور، ومدير مديرية تربية الخليل عاطف الجمل.

#التربية والتعليم

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