" تجمع الأطباء" يعقد مؤتمره الثاني عشر في مدينة كولن الألمانية

كولن / سما /

عقد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع ألمانيا أعمال المؤتمر الحادي عشر بعنوان “تطورات علم الجراحة “، والذي عقد على مدار الأيام الجمعة والسبت والأحد 21-23 من شوال/ يونيو الجاري في فندق راديسون بمدينة كولونيا بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رحب د. أشرف الددا رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في ألمانيا بالأطباء والحضور الذين جاءوا من جميع مقاطعات المانيا ودوّل أوروبية وعربية عديدة من بينهم رؤساء مستشفيات من أوروبا وكذلك من فلسطين. وأوضح الددا في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر الطبي يشكل حدثاً علمياً مهماً لتسليط الضوء على تطورات علم الجراحة في العالم من عدة جوانب تخصصية، وبحث أهم التحديات التي تواجه هذه العملية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية ووضع أهم التوصيات التي تدعم علم الجراحة في جميع التخصصات الطبية على وجه الخصوص. مضيفاً:” يأتي المؤتمر لاستمرار وتأكيد الدور الكبير الذي يقوم به التجمع في خدمة المجتمع الدولي والمحلي بكافة المجالات العلمية والعملية”.

وفي سياق آخر أشادت نائب رئيس بلدية كولونيا السيدة ألفي شوانتفيربيس وضيف المؤتمر بعمل التجمع والمشاريع الصحية التي يقوم بها ودعت الى توأمة المدن الفلسطينية مع مدينة كولونيا على غرار التوأمة القائمة مع مدينة بيت لحم.

أهم ما يميز المؤتمر

بدروها، قالت الدكتورة غادة أبو عيشة نائب رئيس التجمع فرع المانيا ورئيس المؤتمر أن أهم ما يميز هذا المؤتمر أنه يحظى بمشاركة دولية واسعة من المتخصصين في مجال “علم الجراحة " ومشاركة عدد كبير من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، والمؤسسات الدولية والشخصيات العالمية العاملة في مختلف أنحاء العالم. ولفتت “أبو عيشة” أن المؤتمر حافظ على استمرارية انعقاده، على مدار أعوامه الحادي عشر الماضية؛ داعماً للبحث العلمي وتبادل الخبرات مع وجود كوادر طبية في كافة المؤسسات الصحية في فلسطين ودول عربية وأوربية في هذا المجال والتي أصبحت تشكل ظاهرة صحية، تأتي طريقها إلى التطور والتنوع في كل عام.

الجلسة العلمية الأولي

وشهدت الجلسة الأولي انعقاد محاضرات علمية مفصلة تناولها مجموعة من الاطباء والأساتذة الأخصائيين برئاسة الدكتور مصطفى الخطيب عضو التجمع”، وناقشت الجلسة عدة موضوعات، أهمها:” الجراحة الخلوية للأعصاب ودورها المستقبلي الكبير في التخصصات الجراحية المختلفة للمحاضر للبروفسورة كارالامباكي ، استاذة جراحة الاعصاب في مستشفى ميرهايم في كولونيا ، ومحاضرة أخرى عن "تقنيات العلاج الجراحي لقصور القلب المتقدم " ألقاءها البرفسور أسعد هنية ، رئيس قسم زراعة القلب في مستشفى كيل الجامعي.

الجلسة العلمية الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية تناولت عدة موضوعات أهمها: محاضرة عن الخيارات الجراحية لعلاج السمنة المفرطة د. محمد فروجة الاستشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة من مدينة قلنسوة- فلسطين. وأنهى الأستاذ المشارك في كلية طب جامعة آخن بروفيسور. وليد البنا البرنامج العلمي بمحاضرة شيقة عن اختراعه النظارة الكاشفة للجلطات الدماغية والذي حصل فيه على جائزة نجوم العلوم في الموسم الماضي.

جلسة حوارية حول " الواقع الصحي الفلسطيني

وُعقدت جلسة حوارية حول الواقع الصحي الفلسطيني وتحديات النهوض به في ظل الحصار والاحتلال برئاسة د. أشرف الددا وشارك كلاً من د. رياض مشارقة رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في اوروبا والدكتور يوسف التكروري مدير مستشفى الأهلي في الخليل ود. محمد الحتو أخصائي الأمراض العصبية في مستشفى حمد في قطر.

وأعلن التجمع في ألمانيا عن توقيع عدة اتفاقيات تعاونية واستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الدولية والأوربية والفلسطينية أبرزها: "مستشفى الأهلي في الخليل، بهدف دعم القطاع الصحي وتطوير الكوادر الطبية العاملة في فلسطين، وإطلاق مشروع Telemdicin مع التجمع الدولي للمهندسين " والتعاون المشترك لتطوير الكفاءات بين الأطباء والمهندسين.

انتخاب هيئة إدارية جديدة

وعرضت الهيئة الادارية للتجمع تقاريرها المالية والأدبية للدورة الحالية وتبعها انتخاب هيئة ادارية جديدة مكونة من د. غادة ابو عيشة رئيسة للتجمع، د. أمجد ابو جياب نائبا اولاً ود. مصطفى الخطيب نائبا ثانيا للرئيس وبعضوية كل من: د. وليد البنا ود. غازي الأشقر، ود. شادي ابو حمد ود. جهاد صعيدي.

وفي نهاية المؤتمر كرمت إدارة التجمع الضيوف والمحاضرين المشاركين في المؤتمر والزملاء الذين حصلوا على درجات الاختصاص خلال العام المنصرم، وأقيمت أمسية ثقافية فنية أحياها الفنانان م. عمرو الواوي ود. مصعب كريم في اجواء عائلية رائعة.