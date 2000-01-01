  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

2000 تطبيق ضار بمتجر غوغل.. دراسة أسترالية تقرع ناقوس الخطر

الأربعاء 26 يونيو 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
2000 تطبيق ضار بمتجر غوغل.. دراسة أسترالية تقرع ناقوس الخطر


وكالات / سما /

صنفت دراسة أجرتها جامعة سيدني -بالتعاون مع مؤسسة داتا61- أكثر من ألفي تطبيق على متجر غوغل بأنها برامج ضارة.

واستخدمت الشبكات العصبية والتعلم الآلي لضبط خوارزمية للبحث عن وصف نصي مشابه وأيقونات متشابهة بصريًا للتطبيقات الأكثر شيوعًا بمتجر التطبيقات. فوجدت الخوارزمية 49608 من التهديدات المحتملة.

كان هذا وفقًا لدراسة استغرقت عامين حيث صنفت 2040 تطبيقًا على أنها ضارة، في حين أن بعضها يطلب كمية مريبة من الأذونات للوصول لمعلومات المستخدم.

فمن بين 1.2 مليون تطبيق خضعت للبحث، وجد أن عددا كبيرا من التطبيقات المزيفة تسعى للوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك Hill Climb Racing وTemple Run.

ووجد من بين هذه التطبيقات حوالي 7246 من التطبيقات خبيثة، وكان 2040 منها "وهمية وعالية المخاطر".

وقال تقرير منفصل من مجلة فوربس إن التهديدات التي تسببها تطبيقات الهاتف المحمول لا تزال تهدد مستخدمي هواتف أندرويد و "أي أو أس".

وتعمل كل من غوغل وآبل على تعزيز أنظمتها لمحاربة مجرمي الإنترنت.

فقد لاحظت غوغل أيضًا أن عدد التطبيقات المرفوضة ارتفع إلى أكثر من 55% عن العام الماضي، في حين زاد تعليق التطبيقات إلى 66%.

#تطبيق

الأكثر قراءة اليوم

الكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

تصدينا لامريكا دفاعا عن حماس.. عريقات يوجه رسالة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

كوشنير يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الأخبار الرئيسية

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

البحرين

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

كوشنر

كوشنر : ورشة البحرين «ليست رشوة» والتحول الاقتصادي في الضفة و غزة بات ممكناً