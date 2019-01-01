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مع تحديث واتساب الجديد لن ترسل صورا بالخطأ بعد الآن

الأربعاء 26 يونيو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع تحديث واتساب الجديد لن ترسل صورا بالخطأ بعد الآن


وكالات / سما /

يخطط تطبيق واتساب لإطلاق تحديث جديد يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق الدردشة أسهل بكثير.

وسيتيح لك التحديث الجديد عرض المقاطع في نافذة منبثقة منفصلة تظل مفتوحة أينما ذهبت على هاتفك.

كما يستمر تشغيل الفيديو على النافذة الطافية عندما يكون التطبيق مفتوحا في الخلفية. ويمكنك إغلاقه عن طريق الضغط على علامة "x" في الزاوية.

ويجب على المستخدم حاليا البقاء في الدردشة لمشاهدة الفيديو، وهو ما يمنعه في كثير من الأحيان من تصفح المحتوى الآخر.

إرسال صور محرجة بالخطأ

بالإضافة إلى نوافذ الفيديو الجديدة، أصبح لدى المستخدمين طريقة جديدة لإرسال الصور التي قد تمنع المستخدمين من ارتكاب خطأ محرج.

فقد عانى المستخدمون كثيرا من عدم قدرتهم على تمييز الأشخاص أو المجموعات الصحيحة التي يودون إرسال الصورة إليهم مما تسبب بالكثير من الحرج عند إرسال الصور بالخطأ.

مع التحديث الجديد سيظهر اسم الشخص أو المجموعة أسفل الشاشة، وكذلك صورة الملف الشخصي بشكل واضح حتى لا يختلط الأمر على المستخدمين.

وكشف موقع وابيتا إنفو النقاب عن هذه التحديثات، وليس من الواضح متى سيكون تنفيذ الترقيات، رغم أنه من المحتمل أن يكون ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

#واتساب

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