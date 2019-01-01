الرجوب يطالب انفانتينو بعدم المشاركة في ورشة البحرين

رام الله / سما /

بعث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب رسالة الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعد قرار الأخير المشاركة في ورشة عمل البحرين جاء فيها :

« وصل الى مسامعنا بأنكم ستشاركون في الورشة المزمع عقدها في المنامة بالبحرين تحت عنوان " السلام من اجل الإزهار " وأنكم ستتحدثون في هذه الورشة في جلسة تحت عنوان " كيف تعمل الرياضة والترفيه كمحفزات للتطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة "

وتابع الرجوب رسالته بالقول " حتى أكون صادقا معك ، فقد تلقينا النبأ بالصدمة نحن وملايين المحبين لكرة القدم من فلسطينيين وغير فلسطينيين ، والذين تسالوا باستهجان :

كيف يمكن لرئيس اعلى سلطة رياضية لكرة القدم في العالم، والذي يطالب في كل المحافل بفصل الرياضة عن السياسة ، ان يشارك في ورشة عمل سياسية، هدفها المعلن تقرير مصير شعب فلسطين غيابيا وكأنهم غير موجودين ؟؟

وتابع الرجوب رسالته قائلا :

أتمنى عليك ان تعيد النظر في قرارك بالمشاركة، والفت انتباهك الى حقيقة ان حكومة وشعب فلسطين الواقع تحت الاحتلال يقاطعون هذه الورشة ، التي يدعي منظموها ان بإمكانهم تقرير مصير الشعب الفلسطيني في غيابه ، وكأن هذا الشعب غير موجود !!!

وذَكّر الرجوب انفانتينو : انه خلال كتابتنا لهذه السطور فان المظاهرات والمسيرات تعم كافة أرجاء فلسطين، وحيثما تواجد الشعب الفلسطيني في بلدان الشتات في احتجاجات على عقد هذه الورشة .

وختم الرجوب رسالته بالقول :

أنا متأكد ان قرارك بالمشاركة في هذه الورشة جاء بنية المساعدة في صنع السلام، لكن من حيث أقف أوكد لك ان الملايين يرون الأمور بطريقة مختلفة ، فالسلام والازدهار في فلسطين لا يمكن تحقيقهما الا بطريقة واحدة وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسرقته لمواردنا الطبيعية ، والعمل مع بقية العالم بتحقيق السلام والازدهار الذي نحلم به .