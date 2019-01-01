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إرجاع لاعب كرة سلة لقطاع غزة

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إرجاع لاعب كرة سلة لقطاع غزة


رام الله / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن قوات الاحتلال أرجعت لاعب إبداع الدهيشة لكرة السلة أحمد وشاح, لقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

واحتجزت قوات الاحتلال اللاعب وشاح أثناء عودته من رام الله لبيت لحم, قبل أن تقرر إرجاعه لغزة, بسبب عدم امتلاكه تصريح تنقل بين محافظات الضفة المحتلة.

ويعدّ اللاعب الغزي ضمن عدد من النجوم الذي غادروا القطاع العام الماضي, للعب في دوري السلة بالضفة المحتلة.

يشار إلى أن نادي إبداع الدهيشة يحاول إصدار تصريح جديد لوشاح خلال الأيام المقبلة, بهدف إعادته لصفوف الفريق مجددا.

#أحمد وشاح

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