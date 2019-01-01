  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ريفلين يشكر السيسي لـ"التزامه بالسلام" ولتعزيته في وفاة زوجته

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يشكر السيسي لـ"التزامه بالسلام" ولتعزيته في وفاة زوجته


القدس المحتلة / سما /

أقام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، احتفالا بمقر إقامته في تل أبيب بمناسبة مرور 40 عاماً على توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

وحضر الاحتفال مسئولون بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من الدبلوماسيين، بحسب صحيفة"اليوم السابع" المصرية.  

وقال ريفلين في كلمة للحضور إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، "انجاز فتح فصلا جديدا في كتب التاريخ"، وأكد أن السلام مكّن العديد من شعوب ودول المنطقة في المضى قدماً في البناء.

وعرض خلال الحفل فيلم تسجيلي عن عملية السلام بين مصر وإسرائيل، تضمن مقاطع فيديو وصور لمراسم توقيع الاتفاقية التي أبرمها قبل 40 عاماً الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحم بيغن.

وبحسب صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابعة للخارجية الإسرائيلية، أعرب رئيس دولة إسرائيل ريفلين عن تقديره للرئيس المصري السيسي على التزامه بالسلام والاستقرار في العلاقات بين البلدين.

​وأشار ريفيلن إلى أن التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات التجارة والأمن يتنامى بشكل ملحوظ. وشكر ريفلين الرئيس السيسي على تعازيه لوفاة عقيلته نحاما مؤخراً.

وبحسب الصفحة الرسمية ذاتها، قال السفير المصري في إسرائيل خالد عزمي إن العلاقات بين البلدين مستقرة وذات منفعة متبادلة. 

وأضاف أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام كأساس للاستقرار الإقليمي. وأعرب السفير عن تعازيه للرئيس الإسرائيلي ريفلين على وفاة عقيلته.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن و فتح في أي مكان

اللاعب ابو تريكه يعلق على مؤتمر المنامة ويخاطب كوشنر بـ"صغيري"

حماس: تفاهمات التهدئة بمرحلة الخطر وتدعو للقاء عاجل بقيادة الرئيس

الأخبار الرئيسية

فريدمان حول تغيّب الفلسطينيين عن ورشة المنامة "لن ننتظر القيادة الفلسطينية"

1041946186

السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

قسام

مخرجات مؤتمر إسرائيلي .. عملية سور واقي في غزة مستحيلة

فيديو : الاحمد ردا على احد قيادات حماس "والله بدها شخرة غزاوية"

i

فيديو.. ناشط سعودي لقناة إسرائيلية: مرحبا بكم فالبحرين وأحب العبرية والإسلام استمرار لـ"إسرائيل"