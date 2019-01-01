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توتنهام يصفع الريال ويتوصل لاتفاق نهائي على التعاقد مع ندومبيلي

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يصفع الريال ويتوصل لاتفاق نهائي على التعاقد مع ندومبيلي


وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” عن توصل إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب خط وسط فريق ليون الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم ندومبيلي ابن 22 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، خاصةً بعد اهتمام زين الدين زيدان بضمه.

وبعد إعلان جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون مساء أمس الثلاثاء رحيل اللاعب الشاب ندومبيلي عن الفريق الفرنسي، تحدثت صحف إسبانيا عن اقتراب اللاعب من الانضمام لريال مدريد.

ولكن خرجت شبكة “سكاي سبورتس” لتؤكد تغيير مسار الصفقة من ريال مدريد إلى توتنهام هوتسبير، حيث توصل مسؤولو النادي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع ندومبيلي، ليخطف النادي اللندني أحد أهداف ريال مدريد هذا الموسم في ظل سعي المرينجي للظفر بخدمات لاعب خط وسط جديد.

وأشارت الشبكة أن توتنهام هوتسبير أغلق الصفقة لصالحه بمبلغ 65 مليون استرليني، ليكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ السبيرز.

وأكملت الشبكة أن ندومبيلي سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها سيتم الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة خمسة مواسم حتى صيف عام 2024.

#ندومبيلي #ريال مدريد

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