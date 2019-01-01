  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، إن خطة اقتصادية طرحها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض للأراضي الفلسطينية، يمكن أن تنجح إذ أنها تشمل القطاع الخاص وإذا كان هناك أمل في السلام.

وأضاف الوزير السعودي، خلال ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، أنه "يعتقد أن من الممكن تنفيذ الخطة إذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها"، مشيرا إلى أن السبيل لإقناع الناس بها هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، في العاصمة البحرينية، المنامة.

وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أطلق سيلا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار. وقال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مساء أمس الثلاثاء، وأضاف كوشنر قائلا: "لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم:. وتابع: "نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة".

وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "لن يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع". وأضاف كوشنر أن "القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة"، مؤكدا: "نحن نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن و فتح في أي مكان

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

اللاعب ابو تريكه يعلق على مؤتمر المنامة ويخاطب كوشنر بـ"صغيري"

الأخبار الرئيسية

قسام

مخرجات مؤتمر إسرائيلي .. عملية سور واقي في غزة مستحيلة

الاحتلال يزعم: السلطة تعتقل 3 نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل

فيديو : الاحمد ردا على احد قيادات حماس "والله بدها شخرة غزاوية"

i

فيديو.. ناشط سعودي لقناة إسرائيلية: مرحبا بكم فالبحرين وأحب العبرية والإسلام استمرار لـ"إسرائيل"

"الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين