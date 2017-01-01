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عثمان ديمبيلي هدف بايرن ميونخ في الصيف

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عثمان ديمبيلي هدف بايرن ميونخ في الصيف


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن رغبة نادي بايرن ميونخ في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل عثمان ديمبيلي صاحب 22 عامًا لصفوف فريق برشلونة خلال صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ ستتفاوض على التعاقد مع عثمان ديمبيلي في حالة فشل صفقة انتقال ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للعملاق البافاري.

وأكملت الصحيفة أن ليروي ساني يعتبر الهدف الأول والأساسي لفريق بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث خرج مسؤولو النادي للحديث عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، كذلك صرح أكثر من لاعب عن تمنيه انضمام ساني للبايرن.

ولكن في حالة تمسك إدارة مانشستر سيتي باستمرار ليروي ساني، فإن بايرن ميونخ سيصب كامل تركيزه على التعاقد مع عثمان ديمبيلي.

وأوضحت “بيلد” أن تعاقد بايرن ميونخ مع عثمان ديمبيلي، سيساعد برشلونة في استعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد.

وأضافت الصحيفة أن عثمان ديمبيلي لديه خبرة جيدة في الدوري الألماني، عندما كان لاعبًا في فريق بوروسيا دورتموند، لذلك سيسهل عليه التكيف مع بايرن ميونخ.

#عثمان ديمبيلي #بايرن ميونخ

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