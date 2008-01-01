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أكثر ما ندم عليه السير أليكس فيرجسون في مسيرته المهنية

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر ما ندم عليه السير أليكس فيرجسون في مسيرته المهنية


وكالات / سما /

أطلق السير أليكس فيرجسون أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد الإنجليزي تصريحاً مثيراً للغاية، عندما كشف عن أكبر خطأ ارتكبه على مدار مسيرته المهنية.

وقضى العجوز الإسكتلندي 27 عاماً بين جدران ملعب أولد ترافورد، حقق خلالها العديد من الإنجازات والألقاب مع الشياطين الحمر.

صاحب الـ 77 عاماً قال أن إبعاد اللاعب بارك جي سونج عن تشكيلة أحمر مانشستر في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 هو أكثر ما يندم عليه السير.

وأصبح فيرجسون أنجح مدرب بريطاني في التاريخ من خلال حصد 13 لقباً للدوري الإنجليزيالممتاز مع اليونايتد، وكأسين أوروبيتين.

ويبدو أن السير يرى أنه لم يحالفه التوفيق على مستوى معضلة الاختيارات التي واجهها في آخر نهائي لدوري الأبطال خاضه مع الفريق المانشستراوي، حيث صرح لتليفزيون مانشستر يونايتد قائلاً “الفوز بالكأس الأوروبية هو شيء مدهش”.

​وأضاف “لقد كانت مجموعة رائعة من اللاعبين، الذين كان لديهم سلوك رائع وفريق جيد وقوي”.

وتابع “مشكلتي في نهائي 2008، والتي حتى أندم عليها إلى يومنا هذا، لقد أبقيت بارك جي سونج خارج المباراة بالكامل في النهائي”.

وأسرد “لقد لعب مثل هذا الدور الكبير، وهذه هي المشكلة عندما تصل إلى هذه النهائيات. لا يوجد لاعب يستحق استبعاده من المباراة النهائية”.

#أليكس فيرجسون

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