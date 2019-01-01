  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زوجة كايل والكر تعيده إلى المنزل بعد أن عفت عنه

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة كايل والكر تعيده إلى المنزل بعد أن عفت عنه


وكالات / سما /

عاد النجم الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي مجدداً إلى أم أولاده الثلاثة “أني كيلنر” بعد أن تعهد لها بأن يكون رجل مخلصاُ، لتوافق على عودته إلى المنزل بعد أن قررت سابقاً طرده بسبب اكتشاف خيانته لها مع نجمة تلفزيون الواقع لورا براون.

قال مصدر مقرب من عائلة والكر في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: كايل حاول كثيراً أن يحصل على عفو آني (26 عاماً)، وتعهد لها أن يكون رجلاً مخلصاً وألا يكرر أفعاله غير المقبولة مجدداً خاصة المتعلقة بعلاقاته النسائية المتعددة.

وأضاف المصدر: آني في البداية رفضت أي محاولة للتصالح، لكن في النهاية وافقت على منح والكر (29 عاماً) فرصة ثانية، هي لا تزال تحبه، كما تريد أن يعيش الأطفال الثلاثة في أجواء عائلية جيدة.

بدأت العلاقة بين كايل والكر وآني كيلنر قبل 10 سنوات وأسفر زواجهما عن إنجاب ثلاثة أطفال (رمان وراين وريان)، ورغم ذلك أقدم مدافع مانشستر سيتي على خيانة أم أبنائه مع موديل ونجمة برامج تلفزيون الوائع لورا البالغة من العمر 30 عاماً.

كانت لورا هي من كشفت العلاقة السرية التي تجمعها مع كايل والكر عندما أرسلت صورة تجمعها مع نجم مانشستر سيتي داخل منزلها، بعد أن شعرت بتعرضها للاستغلال بواسطته، وكأنه يرى نفسه قادراً على فعل ما يريد بها لأنه ثري ولاعب كرة قدم شهير.

#كايل والكر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كوشنير يعرض فيديو تحويل غزة لـ"مدينة أحلام" ولقطات لخريطة فلسطين الجديدة!

بالصور.. انطلاق أعمال مؤتمر "المنامة".. كوشنر: الازدهار للفلسطينيين غير ممكن دون حل سياسي

اسرائيل تحرض على السلطة والقيادة... "القيادات صاروا مليونيرات بعد أن نهبوا أموال التبرعات الدولية"

ديختر: إنهاء المشكلة الأمنية الخطيرة في قطاع غزة تكمن في خيارين لا ثالث لهما!

هنية: فلسطين ليست للبيع و جاهزون من الآن للقاء أبو مازن و فتح في أي مكان

إسرائيل تسمح لفلسطينية بزيارة قبري والدها وشقيقها بعد منع استمر 71 عاماً

اللاعب ابو تريكه يعلق على مؤتمر المنامة ويخاطب كوشنر بـ"صغيري"

الأخبار الرئيسية

1041946186

السعودية : خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

قسام

مخرجات مؤتمر إسرائيلي .. عملية سور واقي في غزة مستحيلة

الاحتلال يزعم: السلطة تعتقل 3 نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل

فيديو : الاحمد ردا على احد قيادات حماس "والله بدها شخرة غزاوية"

i

فيديو.. ناشط سعودي لقناة إسرائيلية: مرحبا بكم فالبحرين وأحب العبرية والإسلام استمرار لـ"إسرائيل"