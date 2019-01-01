زوجة كايل والكر تعيده إلى المنزل بعد أن عفت عنه

وكالات / سما /

عاد النجم الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي مجدداً إلى أم أولاده الثلاثة “أني كيلنر” بعد أن تعهد لها بأن يكون رجل مخلصاُ، لتوافق على عودته إلى المنزل بعد أن قررت سابقاً طرده بسبب اكتشاف خيانته لها مع نجمة تلفزيون الواقع لورا براون.

قال مصدر مقرب من عائلة والكر في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: كايل حاول كثيراً أن يحصل على عفو آني (26 عاماً)، وتعهد لها أن يكون رجلاً مخلصاً وألا يكرر أفعاله غير المقبولة مجدداً خاصة المتعلقة بعلاقاته النسائية المتعددة.

وأضاف المصدر: آني في البداية رفضت أي محاولة للتصالح، لكن في النهاية وافقت على منح والكر (29 عاماً) فرصة ثانية، هي لا تزال تحبه، كما تريد أن يعيش الأطفال الثلاثة في أجواء عائلية جيدة.

بدأت العلاقة بين كايل والكر وآني كيلنر قبل 10 سنوات وأسفر زواجهما عن إنجاب ثلاثة أطفال (رمان وراين وريان)، ورغم ذلك أقدم مدافع مانشستر سيتي على خيانة أم أبنائه مع موديل ونجمة برامج تلفزيون الوائع لورا البالغة من العمر 30 عاماً.

كانت لورا هي من كشفت العلاقة السرية التي تجمعها مع كايل والكر عندما أرسلت صورة تجمعها مع نجم مانشستر سيتي داخل منزلها، بعد أن شعرت بتعرضها للاستغلال بواسطته، وكأنه يرى نفسه قادراً على فعل ما يريد بها لأنه ثري ولاعب كرة قدم شهير.