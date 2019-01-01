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نصيحة ثمينة لسانشيز من أجل مغادرة اليونايتد

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصيحة ثمينة لسانشيز من أجل مغادرة اليونايتد


وكالات / سما /

يحاول إيفان زامورانو، نجم منتخب تشيلي السابق، انتشال مواطنه أليكسيس سانشيز من الأزمات التي يعيشها مع فريق مانشستر يونايتد في الأشهر القليلة الماضية، وذلك من خلال تحريضه على مغادرة مسرح الأحلام.

وأكد زامورانو أن أليكسيس سانشيز يحتاج إلى أن يبحث عن خوض المباريات سواء في مانشستر يونايتد أو في أي مكان آخر، إشارة لعدم حصول اللاعب على فرصته في المشاركة بقميص الشياطين الحمر.

وقال زامورانو في تصريحات صحفية: “من الأفضل له أن يلعب بشكل منتظم، سواءً كان ذلك في مانشستر يونايتد أو فريق آخر، من المهم أن يلعب ويُنافس دائماً”.

وتابع: “أتحدث من خبرة، عندما تكون خارج البلاد ولا تلعب بشكل منتظم يصعب عليك استعادة مستوياتك المعهودة. وقد شاهدنا ذلك عندما لم يلعب مع اليونايتد”.

واستطاع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أن يُسجل هدفين حتى الآن في بطولة كوبا أمريكا المُقامة في البرازيل، إلا أن زامورانو يعتقد أن هذا ليس مستوى اللاعب فعلياً بسبب قلة مشاركاته مع ناديه.

#مانشستر يونايتد #أليكسيس سانشيز

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