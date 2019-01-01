الاحصاء: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 14% خلال شهر نيسان

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 14% خلال نيسان 2019، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما شهد ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، وبلغ العجز 414 مليون دولار أميركي.

الصادرات السلعية

وانخفضت الصادرات خلال الشهر المرصود بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه ، كما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.7 مليون دولار أميركي.

كما سجلت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر نيسان 2019 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 12 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر نيسان من عام 2019 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 504.7 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر نيسان 2019 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2019. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.