قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأربعاء (13) مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وهم: نائل أبو كويك، ورائد اليازوري، وحسام الواوي، ومحمد صلاح، ومحمود صلاح، وعبد صلاح.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة طولكرم، وهما: عبد الله طلال جيتاوي (25 عاماً)، ومحمود أحمد شلبي (16 عاما).

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: خلدون قاسم ابو ديه (18 عاماً)، وعبد الله بسام الطيطي (16 عاماً)، ومحمود أبو سل، وهو أسير سابق وجريح اُعتقل عدة مرات.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن منتصر ربايعة من بلدة ميثلون في جنين، ونور عوينات من محافظة قلقيلية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس عدداً من الشبان من محافظة الخليل خلال المواجهات التي جرت مع جنود الاحتلال وهم: ضياء طلال محمد زبلح (18 عاماً)، أحمد عبد المغنم نيروخ (18 عاماً)، وماهر نضال شويكي (18 عاماً)، وسامح شحدة شويكي (17 عاماً).