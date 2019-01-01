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الاحتلال يهدم محطة قيد الإنشاء لتعبئة الغاز في عناتا شمال شرق القدس

الأربعاء 26 يونيو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، محطة لتعبئة الغاز قيد الإنشاء في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

وقال رئيس بلدية عناتا طه نعمان ، إن 3 جرافات عسكرية برفقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال هدمت المنشأة التي تقع على أرض مساحتها 3 دونمات على مدخل البلدة الشمالي تعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، بزعم أنها تقع في مناطق "ج".

وأضاف أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة المذكورة.

وأشار إلى أن المنشأة تتكون من غرف مكاتب ومنصات للغاز، إضافة إلى خطوط صرف صحي.

#الاحتلال

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