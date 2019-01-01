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الخليل: الاحتلال يعتقل شابين من بيت امر ويداهم عدة منازل

الأربعاء 26 يونيو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شابين من بلدة بيت امر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل في يطا ودير سامت جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر واعتقلت الشاب خلدون قاسم علي أبو دية (19عاما)، والفتى عبدالله بسام محمود الطيطي (17عاما)، وفتشت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما .

كما داهمت قوات الاحتلال حارة الجعبري شرق الخليل، وفتشت منزل الأسير المحرر محمد هشام الجعبري، وفي بلدة يطا فتشت منزل أكرم إسماعيل ابطيش، وفي دير سامت فتشت منزل علي يونس الحروب، وعبثت بمحتوياتها.

 

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