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قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم

الأربعاء 26 يونيو 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، شابين من مدينة طولكرم وبلدة زيتا شمالها.

وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله طلال جيتاوي (25 عاما) من منزله في الحي الشرقي للمدينة بعد تفتيشه والعبث بمحتوياتها واستولت على كاميرات المراقبة في محيط المنزل، والفتى محمود أحمد محمد شلبي (16 عاما) من منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في مناطق متفرقة من أحياء المدينة، أطلقوا خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

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