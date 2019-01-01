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مطاعم غلاف غزة ترسل صافرات انذار لأعضاء الكنيست

الأربعاء 26 يونيو 2019 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطاعم غلاف غزة ترسل صافرات انذار لأعضاء الكنيست


القدس المحتلة / سما /

قرر أصحاب المطاعم المنتشرة في غلاف غزة  تصعيد احتجاجاتهم ضد قرارات الحكومة الأخيرة التي تضمنت رفع الضرائب المفروضة على أصحاب المطاعم.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت فقد قرر أصحاب المطاعم إرسال رسائل صوتية إلى أرقام تليفونات أعضاء الكنيست الاسرائيلي، بهدف ازعاجهم للضغط عليهم ليتدخلوا لإزالة هذه الضرائب.

هذا وستتضمن الرسائل الصوتية صافرات انذار كالتي تدوي قبل سقوط الصواريخ، وبعد ذلك سيعقب الصافرة رسالة صوتية مقروءة تقول الجملة التالية " اصحاب المطاعم والمحال التجارية في غلاف غزة يعيشون تحت الهجمات  المستمرة، والمطاعم دائما فارغة بسبب الوضع الأمني بدون أي تعويض من الحكومة، كما نضطر إلى رمي كميات كبيرة من الطعام إلى حاويات القمامة بسبب قلة الزبائن " .

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