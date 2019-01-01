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إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي"

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي"


وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي شيء أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".

وقد قالت إيران في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".

المصدر: رويترز

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