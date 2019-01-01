تجاوب عدد من الاحزاب مع مبادرة رئيس الكنيست بالغاء الانتخابات القادمة

القدس المحتلة / سما /

اعلن حزب الليكود الاسرائيلي الحاكم، مساء الثلاثاء، ان زعيم الحزب، نتنياهو، "يأخذ على محمل الجد" مبادرة رئيس الكنيست يولي ادلشتاين بشأن إلغاء قانون حل الكنيست.

وأوضح الحزب أن نتنياهو سيدرس المبادرة خلال الأيام القادمة. ولم يتوجه رئيس الكنيست حتى الان باقتراحه الى أي حزب آخر عدا الليكود.

ويرى ادلشتاين سيناريو يمكنه ان يحول دون اجراء الانتخابات وذلك عبر الغاء الحملة الانتخابية وتمرير قانون يلغي قانون حل الكنيست. ولأجل تمرير قانون كهذا يتوجب تأييد 80 نائبا له.

ويعتزم ادلشتاين بدعم من رئيس الحكومة مطالبة رؤساء الأحزاب في الكنيست بالانضمام الى هذا الاجراء وإلغاء قانون حل الكنيست.

كما يفحص ادلشتاين ان كانت هناك إمكانية لتشكيل حكومة موسعة، ومن اجل ذلك يحتاج الى تأييد من المعارضة والائتلاف على حد سواء. في الوقت الحالي الاحتمالات لنجاح العملية ضئيلة، لكنهم مستمرون بالمحاولة لتجهيز الأرضية لذلك وتحقيق المبادرة.

وجاء في تعقيب لحزب "ازرق ابيض": "ان هذه فكرة جديدة أخرى تهدف الى جعل الجمهور ينسى فشل نتنياهو بتشكيل حكومة، وانه فضل مصلحته الشخصية وجر دولة بأكملها الى انتخابات لا حاجة بها. وان نتنياهو يدرك انه يوشك على الفشل في الانتخابات ويبحث منذ الان عن حلول سحرية. نحن نتوجه الى الانتخابات وبيني غانتس سيكون رئيس الحكومة القادم".

حزب "يسرائيل بيتنو" هاجم الخطوة وقال ان ما يحرك نتنياهو ليس مصلحة دولة إسرائيل وانما خوفه من ان يخسر السلطة، واعلن حزب "يسرائيل بيتنو" انه سيوافق على المشاركة بحكومة موسعة تشمل ثلاثة أحزاب فقط وهي الليكود، "ازرق ابيض" و"يسرائيل بيتنو".

من ناحيته، تطرق الرجل الثاني في تحالف "أزرق ابيض"، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، صباح اليوم الى فكرة الغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي بادر اليها رئيس الكنيست ادلشتاين، فقال: "ما من مشكلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن ينبغي على شخص واحد ان يتنحى جانبا قبل ذلك. عليه الاهتمام بلوائح التهم الموجهة اليه"، وكان لبيد يقصد بهذا رئيس الحكومة نتنياهو.

وتابع لبيد الذي أطلق هذه التصريحات عبر صفحته على موقع تويتر: "فليعين الليكود شخصا بدلا منه، وستكون لدينا حكومة ائتلافية تحظى على الأقل بدعم 75 نائبا في البرلمان".