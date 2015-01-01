استهداف مطاري أبها وجيزان السعوديين وإسقاط مسيرة للحوثيين

وكالات

أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، استهداف مطاري أبها وجيزان السعوديين جنوبي المملكة، ما أسفر عن تعطل الملاحة بهما، في الوقت الذي أعلن تحالف السعودية أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين كانت تستهدف منطقة سكنية جنوب المملكة مساء الثلاثاء.

ونقلت فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة على لسان متحدث عسكري حوثي، أنه تم "استهداف مطاري أبها وجيزان ردا على جرائم العدوان (يقصد قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن) لليوم الخامس على التوالي".

وتحدثت أن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) أصاب أهدافه في المطارين بدقة عالية وتعطلت بهما الملاحة الجوية"، دون تفاصيل.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، في بيان إن الحوثيين أطلقوا الطائرة المسيّرة "باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط"، التي تضم قواعد جوية رئيسية تستخدم في الحملة الجوية للتحالف.

ولم يذكر المتحدث في البيان الذي نشرته وسائل اعلام سعودية وقوع أضرار أو اصابات.

وصعد الحوثيون الذين يواجهون قصفا متواصلا من قوات التحالف منذ آذار/مارس 2015 تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

وقال التحالف إن هجوما استهدف مطار أبها المدني أسفر عن مقتل مواطن سوري وجرح 21 آخرين يوم الأحد الماضي.

وفي 12 حزيران/يونيو أسفر هجوم صاروخي للحوثيين على مطار أبها عن إصابة 26 مدنيا، وتعهد التحالف برد حازم.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب" واضحة.

وتأتي هذه الهجمات وسط توترات إقليمية متصاعدة بعدما اتهمت واشنطن، الحليف الرئيسي للرياض، إيران بإسقاط طائرة أميركية مسيّرة فوق المياه الدولية وشن هجمات على ناقلات النفط في بحر عمان.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

في أعقاب الهجمات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن تكثيف غارات التحالف الجوية على مواقع المتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال اليمن والعاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.