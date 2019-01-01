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إصابة صياد واعتقال 3 آخرين في بحر غزة

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صياد واعتقال 3 آخرين في بحر غزة


غزة / سما /

دهس زورق حربي اسرائيلي الليلة الماضية قارب صيد غرب ميناء رفح على متنه ثلاثة صيادين.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة ان عملية دهس القارب ادت الى اصابة الصياد محمد النحال برضوض جرى نقله على اثرها الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار شرق رفح لتلقي العلاج.

وأوضح بكر  ان الاحتلال اعتقل الصياد حازم الندا، فيما قام احد مراكب الصيد القريبة بالمساعدة في سحب الحسكة الى الشاطئ.

وفي وقت لاحق، تمكنت قوارب الصيد من اخراج قارب يعود لعائلة عياش وعلى القارب والمحرك اثار للاعيرة النارية.

واكد بكر قيام زوارق الاحتلال الحربية باعتقال الصيادين المتواجدين على متن القارب وهم محمد نضال عياش ومصعب نضال عياش.

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